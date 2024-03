di Don Emilio Cioffi

Chi onora il padre e la madre avrà tanta Grazia dal cielo. Chi dà rispetto ai propri genitori non sarà mai causa di litigi, perché ad onorare la propria carne si diventa speciali agli occhi di ogni persona. Amici che avete la fortuna di avere ancora i genitori anche se anziani, cercate di trovare il tempo per dare loro un po’ di compagnia, magari anche con qualche carezza in più. I genitori non vanno trattati male se non ci vogliamo attirare l’ira di Dio addosso! Anche se perdessero il senno o fanno delle cose a parere nostro ingiuste non vanno mai maltrattati, farlo potrebbe renderci la vita difficile. I nostri genitori vanno curati e non isolati, vanno compresi e non abusati per la loro incapacità. I genitori non vanno puniti come fanno alcuni figli, ma pazientemente amati e sopportati. Infine se qualche genitore non si sa comportare come genitore, sapete che si fa? Si continua ad essere figli “senza se e senza ma”, se vogliamo essere migliori. Poi vedi tu come meglio fare. Buona giornata a tutti voi di cuore. Vi benedico. Amen.