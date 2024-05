di Don Emilio Cioffi

Cita una frase del Vangelo: ”chi semina vento raccoglie tempesta.” Amici, l’onestà non è “usa e getta”. L’onesto è colui che è stato messo da Dio a dare esempi da seguire nel corso dei suoi anni. Ecco perché persone anche molto anziane vengono rispettate per l’onestà della loro vita. Queste persone non verranno mai dimenticate perché sono persone che hanno messo la legge di Dio al primo posto. Per loro la spavalderia non esiste, esiste solo il dare esempio alle generazioni future, generazioni che purtroppo hanno molto da lottare per far valere la dignità e l’onestà umana …visto che gli ambienti dove vivono sono senza sentimenti, senza umanità. Amici, riflettiamo prima di accodarci a questo sistema diabolico se vogliamo evitare di vederci gli uni contro gli altri, come spesso accade in molte nostre famiglie. Dio è Amore, solo il Suo Amore ci fa essere onesti! Buongiorno a tutti e con calma riprendiamo a lavorare. Vi benedico. Amen.