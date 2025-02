di Don Emilio Cioffi

Chi di voi si sente grande si faccia umile. L’umiltà ci rende tutti più belli, più luminosi, più veri. A volte incontriamo persone incuriosite della nostra semplicità, ti coprirebbero d’oro, poi una volta raggiunto lo scopo ti snobbano tenendosi lontane. Purtroppo questo tipo di atteggiamento è di chi vive di materialismo, di chi vive il Cristianesimo a suo piacimento …

Però c’è da dire che ci sono tante persone sempre pronte a perdonare, ad accettare e a comprendere chi non ha stabilità affettiva e amicizia usa e getta. Sì amici, non vale la pena soffrire per questi infantili problemi, ce ne sono ben altri più gravi! Dio è amore, chi è di Dio ama e basta senza prendersi rivincite di nessun genere. Buongiorno, vi benedico. Amen.