Vai, esci e decidi ma non tornare a casa nervoso, agitato.

Lamento, lamento, dolce flagello! Ecco cosa siamo diventati: dei lamentosi, degli incontenibili, senza pensare che ci sono persone che soffrono senza darlo a vedere, persone che con il loro silenzio tirano il carretto pieno di guai, a dispetto di gente senza un briciolo di dignità, che costruisce il proprio benessere sulla povera gente. Ma chi siamo realmente? Persone vere o persone false? Amici, cerchiamo il bene di Dio e non il succo del diavolo! l’umiltà appartiene a chi a Dio sì è dato, a chi non disprezza gli altri, a chi sa accogliere ed amare il prossimo. Amici, questo è un momento proprizio per cambiare, per essere veri. Amare Dio significa anche accettare il difetto degli altri. …poi fai come meglio credi. Buona giornata di tanta pace. Vi benedico, diacono don Emilio Cioffi, il mortificato da chi meno te lo aspetti, di Dio. Amen.

Don Emilio Cioffi