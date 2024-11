di Don Emilio Cioffi

Non viene facile dire “sto bene sia in salute che in economia” quando senti che tante persone muoiono di fame, muoiono di malattie, muoiono in guerra, muoiono per disgrazia… muoiono annegati… o senti di giovani sparati e uccisi con tanta leggerezza da ragazzi senza scrupolo… Come possiamo dire che siamo felici sapendo del fiume di lacrime di tante mamme che non vedono tornare a casa i propri figli, ammazzati da mani crudeli?! Sì amici, devo dire che sono triste e sono in lutto per colpa di molti figli che uccidono senza pietà. Sì amici, sono in lutto e mi unisco al dolore e alle tante lacrime che faccio mie perché quello che succede agli altri può succedere anche a me. Conclusione: se alcuni genitori sono senza misura, senza educazione, senza Dio, i loro figli come usciranno? Amici, per colpa di tali genitori non viviamo più sicuri perché, frutto della loro prepotenza, i loro figli uccidono i buoni, gli onesti, le persone che hanno Dio nel cuore. Per colpa della loro cattiva gestione familiare non è possibile più guardare di notte la luna o il cielo stellato per sognare il domani… Per colpa di genitori superficiali e assassini non siamo più liberi, siamo costretti a chiuderci bene in casa…

Buona giornata. Vi benedico tutti. Amen.