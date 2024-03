di Don Emilio Cioffi

Per uno che dice “il presidente sono io”, tutti devono sottostare alle sue decisioni anche se il costo è distruggere l’umanità. Amici, questo sta succedendo dove c’è la guerra …E’ facile dire “sparate” ai soldati, “bombardate senza pietà, assediate e distruggete tutto”. È facile vedere gli altri che muoiono come se non fossero persone. Ma quelli che comandano si chiederanno chi viene colpito, chi viene bombardato, chi viene assediato? Glielo diciamo noi: sempre e solo la povera gente che è costretta a scappare per non essere uccisa …ma come sappiamo la morte corre insieme a quel proiettile o a quella bomba che viene lanciata da qualche altro povero figlio mandato a fare “il soldato”. Chiediamoci, amici, quanti di quei “potenti” muoiono? Quanti di loro mandano i propri figli in guerra? Chiediamoci, amici, se questi diabolici uomini di potere muoiono di fame o sete o per mancanza di medicine durante la guerra! Credo proprio nessuno.

Che disastro stanno combinando nel mondo, che Dio ci aiuti a venirne fuori! Cosa accadrà per noi miseri mortali? Dove andremo quando la guerra ci raggiungerà? I nostri figli, i nostri bambini, gli anziani che fine faranno? Gli ammalati saranno protetti dall’uomo che causa le guerre senza vincitori?

Sì amici, iniziamo a preoccuparci di come salvarci, dove nasconderci, ma soprattutto cosa possiamo fare tutti, e dico tutti, piccoli e grandi, per scongiurare questa tremenda guerra mondiale! La Madonna possa metterci le sue dolci mani. Buona giornata e che gli Angeli ci assistano! Vi benedico.Amen.