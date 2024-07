di Don Emilio Cioffi

Tutti noi dobbiamo essere più determinati a dire no al male, non possiamo far finta di non vedere altrimenti si diventa complici e quindi uguali a chi lo fa. Amici svegliamoci! Sono molte le persone che non ragionano, che vedono solo se stesse e difendono idee contrarie alla morale cattolica. Amici, c’è una legge di Dio che ci indica cosa fare, ignorarla significa essere fuori dalla Chiesa: scomunicati!

È cosa certa che chi appoggia il male e poi dice che è cattolico è un bugiardo e menzognero! Per questo passiamoci la mano sulla coscienza e decidiamo con chi stare, se con gli abortisti, con chi difende droga e eutanasia, con chi chiama l’immortalità “diritti civili”. Amici, non scegliamo di metterci contro Dio. Vedi tu scegli tu … buona giornata di capire molto. Vi benedico, diacono don Emilio cioffi, il tutto di destra di Dio. Amen.