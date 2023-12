di Don Emilio Cioffi

Usiamo la logica prima di intraprendere un percorso o prima di prendere delle decisioni importanti. Amici, non bisogna buttarsi a capofitto in cose che non conosciamo per evitare di trovarci nei guai! Sappiamo infatti che tra noi ci sono persone che camminano per danneggiare il prossimo: l’inganno è il loro modo di vivere.

Attenzione alle truffe, ve ne sono di ogni tipo e caderci ci lascia senza respiro… ricordiamo le parole di Gesù che dice che bisogna essere “candidi come colombe ma astuti come serpenti”… Viviamo in una società di arrivisti che al Vangelo contrappone quello che possiamo riassumere con queste parole: “morte tua vita mia”.

Buona giornata a tutti e viviamo sereni. Vi benedico. Amen.