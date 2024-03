di Don Emilio Cioffi

Lascia che i tuoi nemici agiscano contro di te, l’importante è non essere tu uguale a loro. Amici che non riuscite ad essere buoni, non pensate mai che vi si può ritorcere contro il male che fate? Capisco che il vostro istinto è di sentirvi bene solo facendo del male, ma non vi spaventa che quel male può ricadere sulla vostra famiglia, sulla vostra casa? Amici che non riuscite ad essere buoni, riflettete un poco prima di agire contro il vostro prossimo e sicuramente meno male farete. Infondo infondo, sicuramente anche voi nel profondo del cuore un po’ di bene ce l’avete perché anche voi siete stati creati da Dio Padre. E allora ognuno si sforzi per essere un angelo per aiutare chi si trova nei guai.

Buon lunedì e avanti si va!

Vi benedico.Amen.