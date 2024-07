di Redazione

Non scoraggiamoci difronte alle difficoltà ma cerchiamo sempre l’aiuto del Signore e sicuramente non resteremo abbandonati.

Amici, i miracoli esistono e i miracoli avvengono nello spazio e nel momento e nell’ora in cui non lo aspettavamo, perché le grazie di Dio sono così! Chi vive di Dio non può arrendersi, specie nei momenti difficili della vita. Piuttosto il Vangelo avvisa:

…chiunque ha creato divisione, ha creato ostacoli, ha creato ingiurie, ha creato sofferenze …è meglio per lui mettersi una macina al collo, perché quando sarà il momento ci saranno pianto e stridore di denti!

È vero viviamo in un mondo fatto di opportunismo, un mondo dove non c’è più morale, né rispetto, ma come dicevo prima “guai a chi ostacola i buoni, i giusti, i piccoli!

…se non vi pentirete Dio non si risparmierà su di voi!

Riflettiamo e non facciamo il male a nessuno, e se possiamo aiutare facciamolo.

Buona giornata a tutti. Vi benedico. Amen