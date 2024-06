di Don Emilio Cioffi

Se hai il vizio di sporcare dove passi chi verrà dopo di te troverà lo sporco che hai lasciato. Se hai il vizio di truffare, chi verrà dopo di te dovrà rimettere in ordine i conti per causa del tuo rubare. Se hai il vizio di calunniare, per colpa tua, chi verrà dopo di te continuerà a pensar male… Se hai vizi di ogni genere, caro amico o amica, ti chiedo, o ripari o sparisci dalla circolazione, come si suol dire! Chiediamoci amici il perché di tutta questa cattiveria, cosa spinge una persona a compiere solo male? È mai possibile che non si ha più timore di Dio e della dannazione eterna? Ecco cosa siamo: un popolo scristianizzato che trova normali le proposte di aborto, eutanasia, droga, trova normale non avere a che fare con Cristo e la sua Chiesa che vengono sminuiti e livellati al di sotto di altre “religioni”! Questi sono i modelli apprezzati da tanti ma sono inconciliabili con la morale cristiana! Per questo amici, vi propongo la destra del Padre dove Gesù è seduto e ci indica la vera strada da seguire per la salvezza del mondo e la pace nei cuori di ognuno di noi, Lui è il nostro faro!

Buona giornata di riflessione. Vi benedico. Amen.