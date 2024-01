di Don Emilio Cioffi

Se vuoi stare bene con te stesso togli tutto di mezzo, non farti prendere dalla vendetta se non vuoi trovarti in mezzo ad una strada. Nel mondo, si sa, ci sono i buoni e i cattivi, è una lotta tra il bene e il male. Ora decidi tu se vale la pena mettersi a fare guerra! Col male non ci si raccapezza mai. Essendo male vede il bene come suo nemico ed ecco perché vieni attaccato in continuazione. Il male va combattuto col silenzio e con intelligenza, mai fargli capire che hai paura, ti sbranerebbe subito. Poi ricordiamo che nel bene c’è Gesù, i suoi Santi ed Angeli…c’è lo Spirito Santo, mentre nel male ci trovi satana con tutti i suoi angeli ribelli che lottano Dio per strappargli l’Uomo e trascinarlo nel baratro degli inferi. Continua ad essere figlio di Dio, Lui sa come combattere i nostri nemici, i nemici della Chiesa.

Buona giornata di tanta tranquillità. Vi benedico. Amen.

Vi prego, continuiamo a pregare per Francesco ed i giovani in pericolo di vita o malati.