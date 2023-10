di Don Emilio Cioffi

Il piacere della carne ti abbaglia il cuore, la mente e la vista.

Non lasciamoci prendere dal piacere del gusto del “faccio come voglio”. Purtroppo così non è. Amici, noi dobbiamo pensare come cristiani e come cristiani dobbiamo rispondere all’impegno preso con i sacramenti che abbiamo ricevuto. Ed ecco perché pur ripetendolo ogni anno, molti di noi si lasciano prendere dal gusto della festa satanica di Halloween. Come dobbiamo dirlo che questa festa non porta la gioia ma lo spavento, la negatività, attirando anche il dispiacere di Dio. Come possiamo vedere troppe persone fanno finta di non capire e allora che dire! Ognuno faccia come meglio crede ma poi evitate di dire che siete cattolici. Noi tutti contrari ad Halloween pregheremo per l’offesa che avete arrecato al buon Dio. Buongiorno a voi tutti che non festeggiate la festa del diavolo.

…noi abbiamo il nostro limpido e pulito carnevale! Vi benedico. Amen.