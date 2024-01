di Don Emilio Cioffi

Se pensi che la vita ti possa sorridere sempre, credo che sia proprio così, per il fatto che chi ha fede nel Signore non riesce a vedere in negativo e col suo sorriso dà forza a chi forza non ha. Amici, tutto gira intorno alla fede, se c’è questa nulla può turbarci. Per questo, amici tutti, cerchiamo di essere molto fiduciosi verso Gesù nostro Salvatore, così non avremo problemi con gli impedimenti che persone senza scrupolo ci mettono sul cammino. Il nostro comportamento non dev’essere legato ad un evento, ma deve restare fermo nella fiducia che in Gesù abbiamo posto. Credici e sarai libero. Vi benedico. Amen.