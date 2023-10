di Don Emilio Cioffi

Come possiamo costatare è in atto una vera rivoluzione sociale, ognuno vuole prevalere sull’altro, poco interessa di che colore sono gli altrui pensieri, l’importante è prendersi la ragione. Tutto questo per avere un potere sui popoli. Ma amici, chi sono i popoli? Sicuramente la risposta è semplice: anche noi siamo quel popolo che dev’essere schiacciato dal potere, da sistemi che devono eliminare il più possibile nelle coscienze la parola che ci riconduce al nostro Dio …che mai e poi mai gli darà la pienezza di quella vittoria. Amici, questi esseri non vogliono la libertà dei popoli e la pace, ma vogliono potere e distruzione per schiavizzare e sentirsi Dio sulla terra. Per questo amico o amica, se ti frulla per la testa di come avere potere sul popolo pensaci bene prima che dal cielo non intervenga l’unico che può veramente togliersi i sassolini dalle scarpe …come già si vede…

Riflettiamo e preghiamo. Buongiorno a tutti. Vi benedico. Amen