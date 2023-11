di Don Emilio Cioffi

Cerchiamo di trovare un po’ di tempo per noi, di dedicarci un po’ di più alla nostra salute, alle cose che ci piacciono. Anche Gesù si ritirava in solitudine per ricaricarsi fisicamente e spiritualmente. Amici, evitiamo il troppo stress, evitiamo di condurre una vita frenetica, magari dedita solo al lavoro o tesa a preoccuparci troppo per gli altri. Amici, non è questo il modo giusto per aiutare chi pensiamo che ha necessità, bisogna anche ritemprarsi, staccando un po’ per avere più forza e realizzare meglio i nostri buoni propositi, e per poter assolvere ai doveri familiari e lavorativi. Conclusione, essere disponibili sì, ma pensiamo anche al nostro povero cuore e alla nostra salute…così riusciremo a fare ancora tanto bene! Buongiorno a tutti voi. Vi benedico. Amen.