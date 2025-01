di Don Emilio Cioffi

Amici senza dignità se non avete nulla da fare non occupate il vostro tempo negativo a pensare come divulgare notizie false sperando che qualcuno vi possa dare spazio nella società. Amici, chi valuta la stima di una persona sono i poveri, le persone semplici, gli umili che non vanno alla ricerca del successo terreno ma fissano lo sguardo al cielo, e se queste persone non parlano bene dei vostri comportamenti figuriamoci gli altri di cui credete di avere l’amicizia sia un vanto! Amici tutti, il mondo non ha bisogno di chi sfrutta, ma di chi da’ frutto per una società migliore, dove non si possa sentire il detto:

“…se sta bene Rocco sta bene tutta la rocca!” Come per dire “se sto bene io non esistono altri problemi che mi possono interessare!…”

Buongiorno a tutti e buona riflessione.

Vi benedico. Amen.