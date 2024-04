di Don Emilio Cioffi

Avere una persona di cui fidarti è una grazia di Dio. Mai sostituire una vera amicizia con una simpatia che si può provare per una persona! Le amicizie vere sono quelle che nascono da sole, senza forzature. Le amicizie sincere sono simili ad un innamorato che non ti schiavizza ma ti completa, perché insieme ci si confronta e si raccontano le proprie confidenze. Un’amicizia vera non ti tradisce mai ed è disposta anche a sacrificare il proprio tempo per starti vicino nei momenti difficili. Tutti dobbiamo avere degli amici per avere dei punti di riferimento, e se non è possibile, senza esitare chiedi all’angelo custode se puoi raccontare a lui le tue confidenze, sicuramente lui ti dirà un bel “SI“ e così facendo non sentirai mai la solitudine. Buona giornata. Vi benedico.Amen.