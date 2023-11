di Don Emilio Cioffi

Superiamo tutti gli ostacoli che ci tengono frenati ad amare Dio, abbandoniamo i pregiudizi! Amici, la nostra vita ha un solo scopo ed è quello di amare e lodare Dio in tutte le prove che ci arrivano. Com’è possibile non capire che senza di Lui ci roviniamo attirandoci il male? Il nostro libero arbitrio ci dà la possibilità di ridurre la Sua maestosa paternità con un semplice “mah, io non ci credo!” …E se tu non credi chiediti come mai tutta questa lotta contro di Lui? La risposta è semplice: perché chi non ama odia e dove c’è l’odio c’è guerra e dove c’è la guerra la tua nostra vita è appesa ad un filo. Buongiorno. Vi benedico. Amen.