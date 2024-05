di Don Emilio Cioffi

Se senti che sei poco amato, che non ti apprezzano per quello che fai o per come sei, non importa, vai avanti con ciò che credi e per cui vivi! Sappi che prima o poi le persone che offendono, che disprezzano, che vivono di pregiudizi, prima o poi avranno bisogno di te, della tua onestà …visto che ora sono sordi, senza coscienza, ciechi senza anima, muti senza sentimenti, perché amano solo ciò che sono e ciò che fanno. Per questo amico o amica, Gesù è venuto sulla terra, per distruggere le opere dei cattivi, rimproverare i superbi della loro avarizia, togliere dal cuore dei carnefici che si professano paladini del popolo, il potere che credono di avere per sempre. Sì amici tutti, Gesù è venuto sulla terra per riscattare il povero, la vedova, l’orfano e chi ha un cuore puro e mite, chi non vive di menzogne, chi non vive in dissolutezza, chi non ruba, chi ama la pace e sa perdonare, chi non

non ama la falsità soprattutto di chi si arricchisce sulle spalle dei poveri. Gesù è venuto per dirci: guai a chi carica di pesanti gabelle il popolo santo che non sa come pagare mentre gli aguzzini sguazzano negli stipendi alti …è meglio per loro mettersi una macina al collo e buttarsi nel mare perché quando sarà giunto il momento sarà per loro pianto e stridore di denti! Riflettiamo: vale la pena vivere come vive il diavolo? Buona giornata a voi tutti che leggete. Vi benedico. Amen.

