di Don Emilio Cioffi

Come dice il detto: “Ascolta e taci.” Come per dire di non fare affrettati giudizi solo perché chi parla sembra che stia nel giusto… se proprio vuoi saperne di più vai alla fonte della verità. Amici, l’ignoranza e il pettegolezzo sono elementi che caratterizzano le persone che non amano la verità. Conclusione, forse è meglio dire: “Signore non farmi incontrare mai persone che non vogliono la tranquillità altrui!”

Buona giornata a tutti. Vi benedico. Amen.