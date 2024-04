di Don Emilio Cioffi

Beata quella persona che sa affrontare i ragionamenti soprattutto quando si confronta col suo simile senza litigare. Come dice il detto antico:”chi più capisce tace.” Un saggio detto che serve per evitare di scontrarsi con chi non sa ragionare. Amici tutti, le guerre familiari non portano beneficio a nessuno e per cancellare il disappunto ci vogliono anni ed anni, specialmente se uno dei due ha un “ragionamento a senso unico”. Conclusione: prevenire chi scambia le parole, è meglio non provocare e non usare parole e ragionamenti poco comprensibili o che che possono essere fraintesi. Facciamoli cuocere nel loro brodo sperando che a lungo andare usino il cuore e non i piedi per ragionare. Chi ha orecchi intenda. Buongiorno a tutti. Vi benedico. Amen.