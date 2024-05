di Don Emilio Cioffi

Amico o amica, se hai nel cuore esperienze di vita che ti disturbano l’anima trova qualcuno che ti sappia ascoltare e raccontala; questo è un buon metodo per liberare il cuore e la mente. Poi ancora, se dentro di te ci sono ospiti indesiderati come per esempio pensieri ossessivi, fobie infantili ed insicurezze di ogni tipo, sai che ti consiglio? Cacciali fuori dalla tua vita! questi animali non hanno il diritto di distruggere la tua esistenza. Per finire, se non vieni gratificato da un affetto come vorresti o non hai le giuste attenzioni lavorative o spirituali, ti consiglio, per non soffrire datti tu stesso una valutazione rispetto alle loro, ti accorgerai che vali molto di più di quello che pensavi. Conclusione, se vuoi andare avanti cerca di non fermarti al primo inciampo così da superare tutte le pietre che nella tua vita incontrerai. Buona giornata di libertà. Vi benedico. Amen.

Avviso sacro: ore 8,30 segui la diretta 29^ giorno del mese di maggio- sul mio canale YouTube “La luce che cercavi” – chiama al 3898893324 per recitare con me 10 “Ave Maria” secondo le tue intenzioni.-