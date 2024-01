di Don Emilio Cioffi

Non meravigliarti, amico o amica, se non senti più frasi del tipo “ti voglio bene”, “mi manchi”, “come stai…” Dovremmo dire “tutto normale” visto che ognuno di noi pensa a custodire gelosamente la propria privacy, la propria salute e soprattutto l’indifferenza agli altri. Questo, amici, dovrebbe chiamarsi “modernissimo, emancipazione”… ma credo, come possiamo verificare, che così non è.

Amici, non corriamo dietro a falsi idoli, quelli non fanno altro che pensare a come vivere agiatamente sempre meglio… ma invece volgiamo il nostro cuore, i nostri occhi al cielo: solo da lì arriva la nostra pace interiore, la nostra serenità, la nostra vera garanzia per la nostra gioiosa vita. Vi auguro un bel buon giorno. Vi benedico. Amen.