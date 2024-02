di Don Emilio Cioffi

Non spegnere mai il desiderio di realizzare, di organizzare, è un dono che non tutti hanno. Amico o amica, se hai un bel progetto da realizzare fallo senza chiedere il parere a nessuno!

…proprio perché chiedendo il parere potrebbero spegnerti l’entusiasmo.

Non tutti hanno l’entusiasmo, a differenza di chi cerca di tenere vivo il proprio estro, per questo ti dico che se puoi fare qualche cosa che ti può far stare bene fallo e fallo anche subito, senza pensarci due volte. Noi tutti abbiamo dei talenti che dovremmo tirare fuori, al servizio di noi stessi e della comunità, Dio li ha dati a tutti e se non li utilizziamo offendiamo lo stesso Dio che ci li ha donati. Conclusione: cosa pensi, quale dono Dio ti ha dato? E se lo sai lo stai usando? Buongiorno. Vi benedico. Amen.