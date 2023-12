Siamo tutti distratti.

Facilmente ci prende di vivere la bella vita, di viverla in modo frenetico e più agiato possibile. Spesso per viverla così bene ci lasciamo condizionare dal piacere della gola a tal punto che diventiamo ciechi e sordi verso coloro che non si possono permettere neanche un pasto caldo o un letto dove riposare. Si amici, come si suol dire: “il sazio non crede a chi è digiuno.” E questo essere ciechi e sordi ci porta a diventare egoisti, senza cuore, ci fa essere nemici di Dio che invece è amore misericordioso verso tutti senza risparmiarsi di nulla. Per questo amici, se vogliamo essere di Dio amiamo di più il nostro prossimo, se vediamo che soffre, che non ce la fa ad andare avanti, che è spento del desiderio di vivere, interveniamo come meglio si può, magari segnalando il problema a chi si occupa del sociale. Ricordiamo che l’aiuto che diamo viene scritto nel libretto di risparmio e un giorno ne trarremo beneficio sia in terra che in cielo, questo significa essere diverso da chi pensa solo a se stesso. Buongiorno a tutti voi. Continuano a pregare per il giovanissimo Francesco e per tutti i giovani malati o in pericolo di vita. Vi benedico, diacono don Emilio Cioffi, le “mani bucate”, di Dio. Amen.

Don Emilio Cioffi