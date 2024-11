di Don Emilio Cioffi

Riusciamo ad amare il nostro prossimo? Riusciamo a farlo sentire a suo agio?

Riusciamo a confortarlo nei momenti duri della sua vita?

Riusciamo a perdonarlo quando sbaglia?

Amici che leggete questo scritto, purtroppo in molti casi, specialmente nei luoghi di lavoro, ci sono persone che più che amare il proprio prossimo si divertono a mobbilizzarlo o in altri casi a fare stolking, cioè fanno di tutto per mettere le persone in forti difficoltà psicologiche creando intorno al malcapitato una sorta di pericoloso isolamento. Amici, questo modo di fare attirerà l’ira di Dio, l’inferno è assicurato! Chi fa tali cose si attirerà le maledizioni su se stesso e sulla propria famiglia …senza dire che tali persone potrebbero incappare nel penale se venissero denunciati. Ma vale la pena amici essere così malvagi? Per questo, amici, se conoscete persone che fanno di queste brutte cose, richiamatele e se è necessario denunciate. Non si può sopportare che una persona che esce di casa per guadagnarsi un tozzo di pane debba poi essere sottoposta ad una sofferenza lenta, uno stillicidio diabolico. Basta, basta, basta essere malvagi con i deboli, con gli educati, con chi non si sa difendere! …che Dio li perdoni. Preghiamo tutti dicendo: Signore converti le persone che fanno violenza gratuita e fa che i loro figli non debbano pagare al posto loro. Vi benedico.Amen.