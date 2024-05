di Don Emilio Cioffi

Chi sta fuori dai dieci comandamenti non può essere figlio di Dio! Gesù con la sua venuta ci ha dato una grande opportunità di poter chiamare Dio “Abbà – Padre”, e questo lo ha reso possibile tramite il suo battesimo e chiunque si sarebbe battezzato nel suo nome, poteva rivolgersi a Dio chiamandolo “Padre”, perché col battesimo si diventa figli di Dio. Sì amici, se siamo figli significa che noi tutti siamo fratelli e sorelle ed è per questo motivo che non si può maltrattare sfruttare, danneggiare nessuno in quanto figli dello stesso padre. Purtroppo così non è, sappiamo benissimo delle violenze che sia fuori casa che dentro casa subiscono molti di noi, ritrovandosi figli o genitori violenti che senza pietà distruggono la dignità delle altre persone.

…Una vera e propria piaga quella dei mariti spietati contro la propria moglie …o viceversa. Ma attenzione, amico o amica violenti, è bene sapere che ci sono tanti modi per punirti, il più tremendo è quello di ritrovarsi sul letto di morte tra tormenti che non finiscono mai.

Buongiorno a tutti. Vi abbraccio e vi benedico. Amen.

