di Don Emilio Cioffi

Spesso sentiamo di persone che all’improvviso si estraniano dal mondo, si isolano e non vogliono sapere niente di nessuno perché, a loro dire, stanno attraversando un brutto periodo. Poi nuovamente come una magia, ritornano a vivere riprendendo i contatti con quelle stesse persone allontanate nel “periodo buio”. Ora riflettendo, mi viene da dire che questo non è normale, perché significa usare le persone a proprio piacimento! Viceversa se chi è “usato” pensa di chiudere il rapporto con il disturbato di turno. Come dicevo come per incanto diventano più dolci e attenti pur di riprendersi i loro “giocattoli”.

Amici con sbalzi di umore, diamoci una regolata e comportiamoci lealmente da persone adulte che hanno Cristo davanti agli occhi e non rafforziamo le nostre insoddisfazioni infantili.

Buona giornata a tutti, vi benedico. Amen.