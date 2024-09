di Don Emilio Cioffi

Non usiamo la durezza con chi ha sbagliato perché ci potrebbe succedere di peggio! Il Signore Gesù ce lo insegna nella parola del Vangelo che ci dice di non fare agli altri quello che non vorremmo venga fatto a noi.

Amici, la vendetta, l’indifferenza, il dispetto, gioire dei guai altrui…, potrebbe far aprire la porta a ricevere la stessa moneta per chi lo fa. Amici, chi bene fa provvidenza trova; chi male fa lentamente si scava la fossa se non ritorna sui suoi passi. Dio è amore e perdono, è condivisione e grazia. Vivere in pace con Dio ci porta a vivere in pace con tutti, e i segni che vedremo sono la gratitudine del nostro amato Dio che ha fatto il cielo e la terra e fa piovere sui buoni e sui cattivi! Prima di agire pensiamoci bene. Buona giornata a tutti. Vi benedico. Amen