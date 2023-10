di Don Emilio Cioffi

Che ti costa dire buongiorno a chi ti è vicino o incontri per strada? Amici, come si dice: “il buongiorno si vede dal mattino”, proprio per dire: non inizia il nuovo giorno a nome di Dio! Trasforma il tuo broncio mattutino in un bel sorriso, il tuo sguardo inferocito in uno sguardo dolce e gentile, se poi non riesci a farlo vedi di riparare il danno con chiedere almeno scusa per non essere stato abituato ad essere buono e gentile. Magari facendo ciò chi ti è vicino ti comprenderà e capirà che se non lo hai avuto come puoi donarlo!

Buona giornata di vero cuore. Vi benedico. Amen.