di Don Emilio Cioffi

I “servizi” da “diritto del bene comune” diventano “favoritismi”, grazie ad alcuni che occupano un posto pubblico. Se diventano “favoritismi” significa che bisogna avere delle conoscenze… Chiediamoci, amici, come si può vivere e avere dei servizi a beneficio del cittadino? Molti di noi vorrebbero avere la certezza che dove si abita si possa anche vivere dignitosamente, avendo il minimo di strutture pubbliche funzionanti, ma come sappiamo senza conoscenze non si avrà nessun beneficio e quindi toccherà risolvere il problema col “fai da te”. Amici che avete il potere decisionale, vi prego, non mettetevi di traverso, contro i poveri, i semplici, gli umili, perché Dio sa’ come lentamente educarvi al pentimento del male fatto! Credetemi. Diceva Padre Pio che è meglio essere rimproverato dall’uomo giusto sulla terra che non da Dio un giorno in cielo! Poi vedi tu. Buongiorno a tutti gli onesti. Vi benedico. Amen.