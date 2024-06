di Don Emilio Cioffi

Non chiuderti dentro ma esci di casa per contribuire in qualche modo agli eventi che si organizzano nei nostri paesi e nelle parrocchie, e che possono essere sia di natura religiosa che sociale. Gustiamoci la festa con semplicità, senza far vincere la timidezza o la paura di stare con gli altri. Amici, se non ci impegniamo con noi stessi c’è il rischio di cadere nel vortice della paura, della depressione, cose brutte che ci portano ad isolarci sempre di più. Ricordiamo, amici, che Gesù ci vuole vedere dinamici, sereni e coinvolgenti, proprio per poter stare bene e testimoniare il suo amore anche dove non gli importa di Gesù. Conclusione, liberiamo il nostro spirito, l’anima e il corpo, anche nel gustarci un bel gelato o una bevanda occasionale, come può succedere ad esempio nelle molte feste patronali o rionali, oppure organizzate dalle varie Proloco. Buongiorno a voi tutti. Vi benedico. Amen.