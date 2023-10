di Don Emilio Cioffi

Fino a quando possiamo andare avanti senza realizzare del bene? Come non capire che senza il bene non possiamo vivere in pace! Molti di noi si lamentano del fatto che non riescono a trovare un po’ di pace, un po’ di serenità, un po’ della Santa tranquillità. Si amici, tutto è legato al bene che si fa, e non al bene che si riceve. Il male non bussa per entrare, ma entra e basta, creando malessere senza limiti.

Conclusione: chi bene fa Dio ha… Chi male fa il diavolo lo prenderà.

Buongiorno a tutti. Vi benedico. Amen.