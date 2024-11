di Don Emilio Cioffi

La falsità serve solo a nascondere la verità e come sappiamo la verità fa male a chi è disonesto. Amici, c’è bisognò d’amore, di rispetto, di onestà se vogliamo vedere un po’ di tranquillità! Non si può più andare avanti, ci stiamo perdendo per rincorrere la vana gloria! Cosa ne sarà di noi, dei nostri figli? Solo violenza… ragazzi che non hanno più il controllo dei loro istinti, sfasciano tutto, se la prendono con tutto e tutti!!! Questa è civiltà? E voi genitori cosa fate per evitare ciò? Siete sicuri che state svolgendo bene il vostro compito da genitori? Tutti siamo responsabili della maleducazione che gira nei nostri paesi e città, ognuno ne dovrà dare conto, così anche le istituzioni dovrebbero chiedersi se svolgono bene il loro compito! Amici, salviamoci da queste violenze senza senso, perfino in Chiesa, luogo di pace e di preghiera, non c’è più rispetto della sacralità del luogo. Chiediamoci: ma Dio difronte a tanto disordine immorale cosa dovrebbe fare?

Buona giornata di ripensamento. Vi benedico. Amen.