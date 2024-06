di Don Emilio Cioffi

Scegli di vivere meglio di come già vivi bene. Significa vivere di cose semplici, di cose sane, di cose che non costano ma che ti vengono date gratis dalla natura stessa. Si amici, la natura è come una grande madre che sta lì per accudire i propri figli che ama e che rispetta tutti, buoni e cattivi. Una terra dove c’è tutto è come un grande supermercato sempre aperto da dove puoi attingere ogni ben di Dio senza pagare, se non attraverso un minimo di rispetto. Puoi trovarci di tutto, dalla verdura alla frutta, alla carne, al dolce e per non parlare di bevande sempre fresche naturali, con meravigliosa acqua pronta a sgorgare per dissetare i propri figli. Purtroppo come sappiamo molti di noi non hanno cura della terra com’è giusto sia, ma vedono la sua bellezza, il suo amore come il nemico da dover distruggere, da eliminare, infatti vediamo incendi devastanti, acqua inquinata, violenza sugli animali… continuamente queste persone sfogano la loro rabbia sulla bellezza della terra, difendiamola amici sani di bontà e sensibili al creato e non permettiamo che alcuni la possano distruggere. Per questo impariamo ad accarezzarla a non mortificarla, prendiamoci cura di essa come farebbe una mamma; lei sicuramente si prenderà cura di noi. Puoi crederci, buona giornata. Vi benedico. Amen