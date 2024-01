di Don Emilio Cioffi

Mai appoggiare persone che parlano male del prossimo alle spalle. Amici, cerchiamo di rimettere ordine e lealtà con chi si comporta slealmente. A volte per stare zitti e per lasciar fare succede che queste lingue lunghe flagellano senza vergogna le povere vittime. Sì amici, tutti dobbiamo migliorare su queste problematiche che non fanno altro che portare divisioni e dubbi. Ricordiamo che noi abbiamo scelto di vivere con Dio, in Dio, con Gesù e lo Spirito Santo e non è giusto essere maldicenti e irriverenti, calunniando più che possiamo …per dare punti al diavolo e farlo vincere sul bene. Conclusione: ricordiamo le parole della Vergine Maria che per far vincere Gesù bisogna fare del bene sempre, del bene a tutti, del male mai a nessuno.

Buona giornata di tanto bene. Vi benedico.Amen.