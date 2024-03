di Don Emilio Cioffi

La settimana santa.

Amici non trascuriamo la nostra anima privandola di amore e riflessione verso nostro Signore Gesù Cristo. Per favore dedichiamo un po’ di più del nostro tempo a Lui, il figlio di Dio che come agnello si lascia immolare. Vi prego di usare delicatezza e di accompagnarlo giorno per giorno, iniziando da oggi, al duro percorso doloroso che dovrà affrontare. Anche tu, come me, avvicina le tue stanchezze, i tuoi dolori, le tue insoddisfazioni a Gesù che con la sua Croce cerca di portare anche la tua.

Buona giornata a tutti.

Vi benedico. Amen