di Don Emilio Cioffi

Certo che la vita ci ha fatto conoscere cose nuove che sono diventate vecchie e ci farà conoscere ancora e ancora cose strane che non vorremmo mai volute conoscere. Sì amici, gli anni passano per tutti e la vita si accorcia sempre di più, ma nonostante tutto, molti di noi si credono immuni dal tempo che passa …ma così non è. Si nasce, si vive e si muore. Non sempre si vuole accettare il passare del tempo della nostra vita, pensare a tal cosa ci rattrista ma nulla possiamo fare: o si accetta o ci si danna. Per questo il Signore ci chiede di vivere come degne creature di Dio, proprio per evitare di cadere nel vortice della non accettazione. Sì amici, ricordiamo col cuore tutto ciò che abbiamo fatto e che faremo, ma tutto diventa passato. Ripariamo a qualche mancanza fatta e’ bello ripartire con nuovi propositi di fare meglio, di fare bene di fare giusto. Ma se poi si risveglia con pazienza ricominceremo da capo.

Vi benedico, diacono don Emilio Cioffi. Amen