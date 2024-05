di Don Emilio Cioffi

Non mettiamoci nei guai facendo cose che potrebbero portarci ad essere annoverati come persone poco raccomandabili. Amici, non ci vuole niente per rovinarci la vita! Tutti noi dovremmo imparare dalle persone serie e fiduciose, loro hanno un ruolo importante sulla terra, incontrarle è una grande grazia e mai e poi mai ci darebbero cattivo esempio. Per questo, se questa mattina ne incontriamo qualcuna diamogli tanta importanza, potrebbero darci ottimi consigli. Conclusione dare spazio alla brava gente è segno che Dio sa sempre come essere presente nella nostra vita.

Buona giornata di tanta serenità. Vi benedico. Amen.

AVVISO SACRO… Ore 8:30 – Segui la diretta – 24º giorno del mese di maggio – sul mio canale YouTube “la luce che cercavi” – chiama al 3898893324 per recitare con me dieci “Ave Maria” secondo le tue intenzioni