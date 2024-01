di Don Emilio Cioffi

Non essere troppo prepotente …se non vuoi incontrare prepotenti che ti dicono cose brutte. Cerca di vivere in simbiosi con tutti, soprattutto con quelli che credono di essere al di sopra di te, tu con umiltà faglielo credere, alla fin fine danneggiano solo se stessi. Amici, ogni giorno è necessario fare delle scelte di vita. Nel bene o nel male tutto dipende dal nostro modo di vivere. Allora perché spaventarci quando troviamo muri alti, porte chiuse, cuori induriti? Ricordiamo che c’è la mano di Dio sempre pronta ad aiutarci, facendoci incontrare muri, porte e cuori diversi da chi ne ha alzato, serrato, ed indurito. Noi tutti di buona fede, dobbiamo solo dire due parole che salvano ed illuminano:“ Signore mio… Dio mio…” buongiorno di tanta felicità. Vi benedico. Amen.