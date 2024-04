di Don Emilio Cioffi

Quanto spreco che ogni giorno facciamo spendendo e comprando sempre più cose… trasformando le nostre case in grandi centri commerciali. Sì amici, troppo consumiamo, dando così uno “schiaffo alla povertà”, a chi non riesce a comprare il pane per i propri figli. Proviamo almeno oggi a verificare se nelle nostre case c’è da mangiare e da vestire e sicuramente scopriremo che già abbiamo tutto! Se così è cerchiamo di usare ciò che abbiamo in casa per mangiare e per vestirci. Dio sicuramente ne sarà felice: chi apprezza il poco apprezzerà anche il tanto… Buona giornata di spesa giusta. Vi benedico. Amen.