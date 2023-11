di Don Emilio Cioffi

Se perdi una gara preparane un’altra…

Si sa che per essere migliori bisogna superare le prove della vita. Si amici, sono proprio le sconfitte che ci stimolano ad andare avanti, a trovare rimedi per superare i nuovi ostacoli.

Le lotte sono tante, difficili e senza risparmio. La più tremenda resta sempre quella della sopravvivenza, trovare ciò che non si fa trovare, lottare ciò che non conosci, difendersi con chi è più astuto di te… cose da cui l’uomo non può esimersi perché sono sono proprie del cammino umano. Ecco perché non dobbiamo eliminare Dio dalla nostra vita! Si amici, è solo lui che può tenderci la mano ed alleviare le sofferenze e le ferite delle nostre sconfitte. Buona giornata a tutti. Vi benedico. Amen.