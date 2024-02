di Don Emilio Cioffi

Tutto ciò che ami non è mai vecchio, anzi, non invecchia mai. Sì amici, l’amore per il prossimo e il rispetto per la natura tiene vivo ed acceso il cuore giovane, che viene trasmesso ai nostri occhi, che a loro volta lo trasmettono a tutto il corpo e qualsiasi cosa, o persona che guardiamo, la vedremo sempre bella, sempre come il primo giorno che l’abbiamo incontrata. Nell’amore non esiste l’invecchiamento ma il saper custodire nel cuore il sentimento pulito che è tutto bello. È ovvio che il bello, il pulito, l’onesto, ha paura di essere contaminato dallo sporco che imbratta ed uccide, ma se nel nostro cuore l’amore è forte eviteremo di scontrarci. Conclusione: se hai Dio nel cuore nulla potrà cancellare la bellezza del passato, del presente e del futuro. Cosa vogliamo di più?

Buongiorno a tutti voi, bellissimi di Dio. Vi benedico. Amen.