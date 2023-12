di Don Emilio Cioffi

Siamo tutti invitati da questo periodo di Avvento a seguire una condotta cristiana. La vicina festa di Natale ci invita a scoprire il vero senso della nostra vita, e a scoprire chi è quel bambino che nascerà in quella grotta. Amici, in quale lingua bisogna annunciare che quel bambino che nascerà è il figlio di Dio e non un bambolotto di un negozio! Tutto possiamo comprare meno che il vero Amore che porterà Gesù Bambino! Amici che vi date alle vostre fantastiche vacanze e al divertimento senza limiti, vi dico che non è così che si mette da parte il Figlio di Dio …che dovrebbe avere il primo posto nelle nostre vite. Visitiamolo ed Adoriamolo, nulla deve distrarci, nessuno deve sentirsi esentato da tale dovere. Per questo vi invito ad essere personaggi del presepe, scegliendo chi vogliamo essere e con cuore gioioso diciamo: Vieni Signore Gesù, Maranathà, il mondo ha bisogno di te!

Buongiorno a tutti. Vi benedico. Amen