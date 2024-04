di Don Emilio Cioffi

Conviene sempre avere esperienze spirituali, sono quelle che aiutano a liberarci dalle malattie spirituali. Fare un pellegrinaggio o assistere a una funzione religiosa, non facciamo nient’altro che assorbire l’energia positiva di Dio. Energia che useremo al momento opportuno, quando i tempi possono diventare duri. Amici, ci sono tanti modi che il buon Gesù ci ha lasciato per difenderci dal male, se poi non li usiamo non dobbiamo dare la colpa a lui se le cose non ci vanno bene! Riflettiamoci e difendiamoci con garbo, sicuramente con la preghiera andrà tutto meglio.

Buona giornata a tutti vi benedico. Amen.