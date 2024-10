di Don Emilio Cioffi

Attenzione, amici, a chi frequentiamo, a chi gira nelle nostre case. Le nostre amicizie se sono strane potrebbero rilevarsi anche pericolose per l’equilibrio e la serenità della nostra vita coniugale o familiare. Si amici, ci sono donne o uomini che sono figli delle tenebre, satelliti di satana che servono per far cadere coniugi e amicizie vere, perché tentano di rompere l’equilibrio di rapporti che prima del loro arrivo funzionavano, tutto scorreva nella semplicità, nel reciproco rispetto. Ma come dicevo arrivano questi sfascia famiglie, queste false amicizie e tutto ciò che abbiamo costruito negli anni viene messo in discussione. Tradimenti fasulli e rapporti costretti con ricatti e stolkerizzazioni proprio per indebolire la preda e colpire al momento giusto con telefonate anonime o messaggi falsi, l’obiettivo: sfasciare le famiglie e separare amicizie. Consiglio: amici toccati da queste persone, non dategliela vinta, anzi, unitevi e difendetevi come meglio potete se non volete che il loro potere possa gettare la rete su altre persone della vostra famiglia. Uniti si vince, la preghiera fatta insieme diventa colla stabile e sicuramente la loro intenzione svanirà. Buongiorno di cuore. Vi benedico. Amen.