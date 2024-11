di Don Emilio Cioffi

Siamo stati creati ad immagine di Dio, quindi anche un po’ belli come Dio. Dio è Amore e questo amore si riversa su ognuno di noi, su tutte le sue creature, ed è per questo che essendo stati creati a sua immagine è giusto dire che nessuno di noi è brutto. Nessuno può sentirsi inferiore all’altro, anche se ci sono sul nostro corpo segni della Passione. Amici, Dio parla alla nostra coscienza e noi siamo in grado di ascoltare ovunque ci troviamo diventando a nostra volta un mezzo che può trasmette le sue parole: una sorta di radio che annuncia. Sì amici, possiamo trasmettere le parole e i gesti che Dio ci suggerisce. Consideriamo anche che se noi spostiamo la sintonia per sentire altri canali potremmo incappare nel “canale di satana” e trasmettere ciò che ci dice di fare… Per questo, amici, prima di parlare, prima di agire, rendiamoci conto su quale “canale” siamo sintonizzati.

Buona giornata a tutti. Vi benedico. Amen.