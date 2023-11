di Don Emilio Cioffi

Cerchiamo di essere disponibili verso chi ha bisogno. Non chiudiamoci alla carità, ma doniamo secondo il possibile, sempre senza nulla a pretendere. Il vero Cristiano cerca il bene per sé e per gli altri. Si amici tutti, ogni momento è buono per avvicinarci a Dio e a suo figlio Gesù. Ogni momento è buono per convertirci e ritornare in pace con sé e con gli altri, fermo restando che rimane sempre la propria volontà di essere disponibile a frequentare la parrocchia e dare testimonianza di fede. Poi vedi tu come vuoi fare… A te la scelta. Buongiorno amici cari, Dio ci guarisca dalla nostra indifferenza alle cose sacre. Vi benedico. Amen.