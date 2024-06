di Don Emilio Cioffi

Non avvilirti amico o amica che vivi nell’ansia dell’attesa, ricordati che non sei mai solo o sola se nel tuo problema ci coinvolgi Dio. L’aiuto di cui si ha bisogno viene sempre dall’alto, per questo è necessario non disperarsi se ci sentiamo abbandonati …quello spazio di sentirsi abbandonati è solo uno spazio che serve ad attendere l’aiuto delle persone che Dio ti vorrà mandare. Per questo, amico o amica, non disperarti ma prega il buon Dio che possa farti incontrare una persona che possa aiutarti. Preghiera: Signore Gesù fa che uscendo di casa posso incontrare una persona che mi possa aiutare o che io possa aiutare, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona giornata a tutti. Vi benedico, Diacono Don Emilio Cioffi, l’aiuta tutti se può, di Dio. Amen.